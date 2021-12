Lunedì i sorteggi di Champions: le date degli ottavi. L’Inter giocherà l’andata in casa

Manca solo la sfida tra Atalanta e Villarreal (rinviata per neve, si giocherà oggi alle 19) per completare il quadro delle 16 qualificate

Manca solo la sfida tra Atalanta e Villarreal (rinviata per neve, si giocherà oggi alle 19) per completare il quadro delle 16 squadre qualificate agli ottavi di Champions League. L'Inter ha chiuso al secondo posto il Gruppo D e quindi attende, nel sorteggio in programma lunedì 13 dicembre alle 12:00 a Nyon, la propria avversaria. Sarà un ritorno negli ottavi della massima competizione europea per i nerazzurri: l'ultima volta risale alla stagione 2011/2012 contro il Marsiglia.