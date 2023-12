Lupo: “Lazio-Inter, risultato non scontato. Mercato? L’Inter deve prendere…”

Che impressione ha avuto della Juventus?

“Si sa: non gioca un calcio spettacolare ma concreto. A volte può capitare una serata no. Sicuramente Rabiot è un giocatore importante per questa Juventus, la sua assenza si è sentita”.

Oggi l’Inter sfida la Lazio.

“È una partita tutta da vedere. La Lazio di Sarri se trova la giornata giusta può mettere in difficoltà chiunque. Non darei per scontato il risultato”.

Che mercato si aspetta a gennaio?

“Quest’anno ci sono stati parecchi infortuni, che hanno minato gli equilibri della rosa. L’Inter dovrà prendere un quinto di destra; il Milan magari qualcuno dietro e forse un attaccante: se l’obiettivo è vincere l’Europa League e arrivare tra le prime quattro servono rotazioni di livello. Mi aspetto un mercato vivo”.

