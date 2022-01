Luppi: “Non è detto che il Napoli non possa vincere lo scudetto. Se l’Inter…”

L'ex difensore parla della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianluca Luppi ha parlato della lotta scudetto. L'ex difensore è già proiettato alla gara tra Napoli-Inter in programma il 12 febbraio. "Napoli-Inter può valere mezzo Scudetto? Può essere, specie se il Napoli vincerà a Venezia e l'Inter non vincerà nel derby. Non è detto che il Napoli non possa vincere lo Scudetto, campionato equilibrato. Poi chiaramente ora il calcio è diverso, le piccole possono dire la loro, il Venezia è una squadra da prendere con le molle".