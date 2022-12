Maccarone: “Darmian e Dimarco? Sono cresciuti molto. Quando abbiamo giocato insieme…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Maccarone, ex attaccante, ha parlato così di Dimarco e Darmian

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Maccarone , ex attaccante, ha parlato così di Dimarco e Darmian, con cui ha condiviso esperienze all'Empoli e al Palermo:

"Sono cresciuti molto. Li ho avuti molto giovani, erano ai primi anni delle loro carriere, ma si vedevano già delle qualità importanti per la loro età. Hanno creduto in queste e nella crescita, si meritano di stare in determinati palcoscenici".