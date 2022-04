Maccarone: “Derby, Inter più concreta ma risultato bugiardo. Pinamonti e Scamacca…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Massimo Maccarone è tornato sul derby di Coppa Italia

"Per me sono simili, hanno entrambi forza fisica e sono bravi tecnicamente. Entrambi poi segnano, almeno quest'anno. Il Sassuolo però è una squadra in cui ci sono molti attaccanti che hanno segnato tanto, non so perché si tenda a parlare più di uno soltanto".