Maccarone sicuro: “Inter, rosa competitiva in ogni reparto. A parte Hakimi…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante e ora allenatore Massimo Maccarone sul mercato di Inter, Juventus e Milan

Massimo Maccarone , ex attaccante di - tra le altre - Empoli, Palermo e Siena, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb. L'allenatore ha parlato dei movimenti delle big di Serie A .

"Il mercato è lento, particolare. Il Milan con Giroud ha fatto un grande colpo, la Juve ha un organico importante, l’Inter ha una rosa competitiva in ogni reparto e a parte Hakimi non ha dato via nessuno. Le neopromosse avranno bisogno di fare qualcosa".