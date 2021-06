Maccarone: “Italia consapevole della sua forza, ma ora viene il difficile”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Massimo Maccarone, ex attaccante dell'Empoli, ha parlato dell'andamento dell'Italia agli Europei

"Finora l'Italia è andata bene e ha giocato in serenità, consapevole della sua forza. Ora arriva il momento difficile con le partite secche ma possiamo far bene. Verratti e il centrocampo? C'è tanta qualità in quel reparto. E' dura ma bello poter scegliere".