Macedonia-Italia, le formazioni ufficiali: tre nerazzurri dal 1’

Prima panchina per Luciano Spalletti in azzurro: queste le sue scelte per la gara di qualificazione per gli Europei

E' giunto il momento del debutto di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri scendono in campo questa sera in casa della Macedonia per una gara che vale tre punti in chiave qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Alle 20:45 il calcio d'inizio alla National Arena Todor Proesk di Skopje, capitale macedone. In attesa del calcio d'inizio, queste le formazioni ufficiali: