Macheda: “L’Inghilterra vuole vincere. Ma non hanno mai trovato contro un’Italia”

Le parole dell'attaccante: "Loro sono molto convinti. Sono partiti carichi per questo Europeo e vogliono vincerlo. In più giocano in casa e si sentono favoriti"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Federico Macheda, ex centravanti del Manchester United, ha parlato così in vista della finale di domani tra Italia e Inghilterra: «Loro sono molto convinti. Sono partiti carichi per questo Europeo e vogliono vincerlo. In più giocano in casa e si sentono favoriti, ma fino a oggi non hanno ancora trovato sulla loro strada una squadra forte come l'Italia».