Macron: “Complimenti al Marocco, ha fatto la storia. Finale? Deschamps uno che le vince”

Il presidente francese si è complimentato col Marocco per lo storico traguardo raggiunto in questo Mondiale

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Oltre ad aver espresso a voce la propria gioia, e l'orgoglio, per il fatto che la Francia giocherà un'altra finale mondiale, e aver detto, come riferisce 'L'Equipe, che "Deschamps è uno che vince le finali", il Presidente francese Emmanuel Macron si è complimentato su Twitter con "i nostri amici marocchini: complimenti per il bel percorso - è il tweet del Presidente -.Voi avete fatto la storia del football".