Madar (Ex Psg): “Icardi? Triste vederlo così, è un peso. Fossi in Pochettino…”

L'ex attaccante del Psg e nazionale francese, intervistato da Le Parisien critica aspramente l'argentino

Mickaël Madar, ex Psg e nazionale francese, intervistato da Le Parisien critica aspramente Mauro Icardi. L'ex centravanti dell'Inter è reduce dalla pessima prestazione in Coppa di Francia contro il Nizza. "E' molto preoccupante. E' allarmante. Ho l'impressione che non sia più lo stesso giocatore. Spesso viene usato come ultima risorsa. Per il resto, spesso è posizionato male".