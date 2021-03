Madjer: “Inter, che rimpianto. Firmai senza sapere cosa ci fosse scritto, poi…”

L'ex attaccante algerino ricorda la sua sfortunata esperienza in nerazzurro, finita prima ancora di cominciare

Rabah Madjer, ex attaccante algerino diventato celebre negli anni Ottanta per il gol di tacco segnato nella finale della Coppa dei Campioni 1987 contro il Bayern Monaco che gli valse il soprannome di "Tacco di Allah", racconta a Repubblica la sua sfortunata esperienza con l'Inter: "Uno dei miei più grandi rimpianti è non essere riuscito a giocare nell'Inter. Rimpiango molto come sia finita, il contratto era in italiano, non capivo cosa ci fosse scritto, firmai senza saperlo. In Spagna avevo avuto un infortunio grave, ero stato 4 mesi fermo. A Milano arrivai con Pellegrini presidente: mi disse che per il mio infortunio avremmo firmato solo per un anno, con opzione per altri due. E invece... già sognavo Mattheus e Brehme. E un gran signore come Trapattoni: mi voleva il Bayern, ma lui mi convinse a scegliere l'Inter".