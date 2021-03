Madonna a FCIN1908: “Iliev? Qualità indiscusse, è cresciuto. Da quando lo alleno…”

Le parole del tecnico dopo Inter-Lazio Primavera: "Mi auguro di vincerle tutte, ma ogni partita è diversa: dipende tanto dalla condizione e dal momento"

Armando Madonna, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni dei cronisti dopo la vittoria in campionato con la Lazio. Queste le sue parole a FcInter1908: "Iliev? Innanzitutto è un 2004, questo non è poco: è cresciuto tantissimo, ha qualità indiscusse. Doveva crescere a livello di allenamento e fisico, da quando lo alleno io non ha saltato un minuto di allenamento: questo per me diventa importantissimo. Oggi si è fatto trovare pronto in una partita complicata: mi è piaciuto come si è messo a disposizione degli altri. Ha grandi colpi, quello l'abbiamo visto in questi mesi.