Madonna a FCIN1908: “Ora continuità. Vezzoni? Può giocare ovunque”

Le parole del tecnico della Primavera nerazzurra dopo la vittoria nel derby: "Quando i ragazzi giocano così è difficile per tutti"

Va all'Inter Primavera il primo derby di Milano della stagione: i ragazzi di Armando Madonna schiantano il Milan con uno 0-3 che non ammette repliche. Al termine del match il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti, tra cui quella di Fcinter1908: "Satriano? È sempre stato un giocatore che si è sacrificato per la squadra, ha sempre lavorato bene, non si è mai demoralizzato anche se non segnava, e questo gli ha fatto fare la differenza. Il gol con la Roma lo ha caricato, adesso gli riesce tutto, fa tutto con grande facilità, e questo per noi è un grande vantaggio. Con la Juventus prova di maturità? Non ancora, dobbiamo fare un bel filotto di vittorie prima di dire che siamo una squadra matura: ne facciamo una bene, poi a Sassuolo non benissimo, l'altra bene... C'è da dare continuità a questo tipo di atteggiamento. I ragazzi lo sanno: quando sono così è difficile affrontarci, poi possiamo perdere o vincere, ma se affrontiamo le partite così diventa molto più difficile per gli altri.