Inter, Madonna: “Punto d’oro, meglio di una vittoria. I risultati arriveranno”

Il tecnico della Primavera nerazzurra commenta il pareggio per 0-0 di oggi contro la Spal: "punto ottenuto con carattere e determinazione"

"Quello ottenuto oggi è un punto d'oro, quasi meglio di una vittoria perché insegna tanto ai ragazzi. Giocare da dietro non era possibile, il terreno di gioco non lo permetteva. La Spal è squadra molto fisica e lo sapevamo, prendiamo questo punto ottenuto con carattere e determinazione. Certe partite, come quella di oggi, vanno lottate e sudate. Noi lo abbiamo fatto difendendoci bene e portando a casa un pareggio. Abbiamo tanti giocatori fuori per infortunio, però se manteniamo questo atteggiamento i risultati sono sicuro che arriveranno".