Maehle: “Criticato da Gasperini perché Hojlund veniva agli allenamenti in auto con me. Non…”

Intervistato da Tipsbladet, Joakim Maehle ha parlato del suo difficile rapporto con Gian Piero Gasperini . L'esterno, passato in estate dall'Atalanta al Wolfsburg, ha raccontato un episodio che riguarda un altro ex nerazzurro, Rasmus Hojlund .

"Stavamo insieme ininterrottamente per due o tre giorni solo per giocare una partita. Con Gasperini è stato molto dura mentalmente. È uno stile di gestione diverso da quello a cui ero abituato. Sono stato criticato da Gasperini anche perché Rasmus Hojlund veniva in macchina con me all’allenamento, cosa che avevo concordato con la società. Dopo un po’ ci si arrabbia e ci si stanca. Non ti senti una persona, ti senti un numero. Non hai alcun rapporto con l'allenatore. Mentalmente sentivo il bisogno di cambiare aria".