Magnocavallo: “Zapata sostituto perfetto di Lukaku: Percassi vuole 70 milioni”

Le parole dell'ex calciatore sul possibile arrivo all'Inter di Duvan Zapata dall'Atalanta al posto di Romelu Lukaku, destinato al Chelsea

Giorgio Magnocavallo , ex calciatore, ha parlato a TMW Radio dell'Atalanta e del possibile passaggio di Duvan Zapata all'Inter in caso di addio di Romelu Lukaku , destinazione Chelsea . Ecco le dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Maracanà'.

"Sono tutti pessimisti per l'Atalanta. Romero va via, forse anche Zapata. Sono due pedine molto importanti ma arrivano anche tanti soldi. A Bergamo si vocifera che Percassi voglia chiedere 70 milioni per Zapata. Se l'Inter vende Lukaku, Zapata è perfetto come sostituto. E Percassi lo sa".