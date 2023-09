EDICOLA / CdS: Mai dire Juve. La topica di Gatti segna un ko alla Gialappa’s col Sassuolo

La sconfitta bianconera per 4-2 a Reggio Emilia raccontata sulla prima pagina del quotidiano romano

"Mai dire Juve". Questo il titolo principale del Corriere dello Sport in edicola oggi che parla principalmente della sconfitta bianconera contro il Sassuolo per quattro a due. Se nelle scorse ore si era parlato della possibilità dei bianconeri di prendersi il primo posto, questo è quanto viene scritto dopo quanto successo a Reggio Emilia. "La topica di Gatti segna un ko alla Gialappa's col Sassuolo. Una papera di Szczęsny e un errore del difensore condannano Allegri. Non bastano Chiesa e un autogol di Vina. Decidono Laurenté, Berardi e Pinamonti". Max: «Partite così capitano una sola volta all'anno».