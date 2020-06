Ex Inter, Maicon ritorna in campo? Il Colosso potrebbe ripartire dalla Serie D brasiliana

La sua ultima apparizione in campo risale all’11 settembre 2019. A quasi un anno di distanza Maicon è pronto a tornare in campo. Secondo quanto riportano in Brasile, l’ex nerazzurro potrebbe firmare per il Fast, club della serie D brasiliana. La conferma arriva dallo stesso presidente Denis Albuquerque: “Non dico nemmeno che ci sia una trattativa, ma un sondaggio. Ho parlato al telefono con l’agente del giocatore, ho spiegato la situazione. Sappiamo che la trattativa non sarà facile, ma aspettiamo. È un giocatore di 39 anni, ma con un fisico eccellente, che si prende cura di se stesso”.

(futebolnaveia)