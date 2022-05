Maignan: “Scudetto? Grazie Inter! Per loro finita a Bologna. E dopo il ko in Coppa…”

Il portiere francese ha ripercorso le tappe che hanno portato i rossoneri a conquistare il titolo di campioni d'Italia

Mike Maignan, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, è tornato sullo scudetto conquistato pochi giorni fa: "Quando visto quello che è successo in piazza a Milano, ho sentito che era veramente una cosa incredibile, da pazzi".

"Già all'inizio c'era la volontà di provarci. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati in panico. Ma ci siamo parlati e rimessi al lavoro, dicendoci che non era finita, che c'erano ancora tante partite. E quando l'Inter è inciampata a Bologna, abbiamo capito che per loro era finita, perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi. E grazie pure all'Inter: dopo il 3-0 in Coppa Italia avevamo il coltello tra i denti. Quella sconfitta ci ha molto motivati...".