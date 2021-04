Inter, un rinforzo per la difesa: Maksimovic-Boateng, le richieste spaventano

I due difensori, entrambi in scadenza di contratto a giugno, sono stati offerti dal loro agente alla dirigenza nerazzurra

In casa Inter, in attesa di conoscere le direttive di Suning, si continuano a valutar diversi profili in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda la difesa si seguono alcune piste a parametro zero: i nomi proposti recentemente sono quelli di Nikola Maksimovic del Napoli e di Jerome Boateng del Bayern Monaco, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Così scrive Tuttosport:

"Chiacchierata tra Fali Ramadani e l'Inter. [...] In primis ecco la questione Nikola Maksimovic , il difensore serbo che difficilmente resterà al Napoli e sarà così libero a parametro zero dal prossimo primo luglio. Accostato anche a Roma e Lazio – a proposito, alcune indiscrezioni sostengono di un presunto interesse dei biancocelesti per Andrea Ranocchia - l'arcigno centrale, come noto, piace ai nerazzurri, ma la richiesta economica da quasi 3 milioni a stagione viene ritenuta eccessiva. Una cifra abbordabile per i club di Premier, che seguono con interesse l'evoluzione della vicenda, consci comunque che il ragazzo di Bajina Basta preferisca, per motivi personali, proseguire la propria avventura in serie A.