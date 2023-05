Malagò: “Derby di Champions? Sembra di toccare il cielo con un dito. Spot per Milano”

«Sembra di toccare il cielo con un dito. Chi lo avrebbe mai detto dopo anni in cui si è discusso di prestazioni a livello internazionali, salvo alcune sporadiche vicende». Il presidente del Coni, Giovanni Malagò , ha commentato così, ai microfoni dell'ANSA, il derby di Champions tra Milan e Inter che si giocherà il 10 e il 16 maggio tra andata e ritorno.

«È una cosa molto buona perché sicuramente una squadra italiana sarà in finale di CL. Uno spot per Napoli è stato lo scudetto e uno sport per Milano è questa semifinale perché penso che la città e il calcio italiano siano orgogliosi di questo», ha aggiunto.