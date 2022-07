Malagò: “Dybala alla Roma? Giocatore importante, ha fatto bene a non prendere la 10”

Giovanni Malago', presidente del Coni, a margine della Giunta tenutasi oggi a Roma, ha commentato l'arrivo dell'argentino in giallorosso

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - 'Dybala alla Roma? E' un giocatore importante: penso che per il campionato italiano, dopo aver perso pezzi come De Ligt e Koulibaly, sia un bene riuscire a trattenere gente come lui, a prescindere dal tifo".