Malagò: “Mancini imprescindibile, giusto che venga riconfermato. I giocatori…”

"E' giusto confermare Roberto Mancini alla guida della Nazionale? I posteri diranno se è la scelta migliore, io penso che lo sia. Bisogna vedere se Mancini aveva o ha stimoli per fare, fino al 2026 c'è contratto in corso, un nuovo percorso. E' stato molto chiaro e netto, sinceramente credo e penso anche, a cominciare dall'ingresso di nuovi giocatori, che era più complicato pensare a delle alternative importanti e valide. Per la semina che ha fatto credo sia la cosa più giusta in assoluto confermarlo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza post Giunta, parlando del tecnico Roberto Mancini dopo l'impossibilità dell'Italia di partecipare ai prossimi mondiali. "Mancini è un elemento imprescindibile, è l'allenatore che ha vinto l'Europeo e ha frantumato il record di partite vinte", ha concluso.