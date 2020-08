Maldera (staff Ucraina): “Shakhtar, mentalità vincente ed offensiva. L’Inter però è intensa”

Ha lavorato nel Milan e adesso lavora al fianco di Sheva nella Nazionale Ucraina. TuttoSport ha intervistato Andrea Maldera per spiegare meglio ai suoi lettori le caratteristiche dello Shakhtar. È la prossima rivale dell’Inter sulla strada che porterebbe alla finale di EL. «È la squadra dominante in Ucraina, più della Dinamo Kiev. Mentalità vincente e offensiva. Non subisce spesso l’iniziativa degli avversari in campionato, ma può essere uno svantaggio quando giochi contro squadre come l’Inter, molto intense», ha subito spiegato.

E a Conte consiglia: «Di non concedere l’uno contro uno agli attaccanti che sono molto rapidi e tecnici. I valori tecnici dell’Inter sono superiori ma lo Shakhtar deve essere rispettato e servirà equilibrio. Non andranno mai lasciati soli Moraes, Taison e Marlos. L’Inter dovrà stare attenta a pressare troppo alta perché Pjatov spesso lancia lungo pescando gli attaccanti a difese scoperte. Il brasiliano Tetê o l’israeliano Solomon possono spaccare l’equilibrio a gara in corso. L’Inter, a maggior ragione dopo l’infortunio di Sanchez, ha meno risorse in panchina».

(Fonte: TuttoSport)