Milan, Maldini: “Leao al ritorno? Speriamo, certezza non c’è: dovrà provare”

Paolo Maldini di derby ne ha giocati. Ha giocato pure quello del 2003 che tra andata e ritorno, con due pari, aveva condannato l'Inter ad una delle eliminazioni più amare della sua storia. Questa volta vive il derby di Coppa da dirigente del Milan e così ha parlato prima della gara contro i nerazzurri: «Un po' diverso ma sempre bellissimo. Non invidio i calciatori: ho avuto tante emozioni nella mia carriera, ma avrei voluto essere sul pullman, difficile provare certe emozioni anche da dirigente».

Non stava bene e lui strappa tanto ed è sempre a rischio. Lui dice di sentirsi bene, speriamo di averlo se non sabato almeno nella semifinale di ritorno contro l'Inter. La certezza non c'è, dovrà provare. Rinnovo? Abbiamo limato le cose da limare e siamo vicini al rinnovo.