Milan, Maldini: “Le altre hanno vinto? Facciamo altri tipi di calcoli. Niente drammi se…”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Parma: “Le altre big hanno vinto? Noi facciamo altri tipi di calcoli, se vinciamo stasera mettiamo la quinta in classifica a 7 punti, la Lazio e l’Atalanta a 12. Se non dovessimo vincere non sarà un dramma, abbiamo la leggerezza di essere lì, non dico per caso, ma con altre aspettative iniziali”.

L’ex difensore ha parlato anche del fattore gruppo: “Vogliamo correre il “rischio” che i giovani diventino forti, abbiamo preso giocatori con grande potenziale, cerchiamo di dargli una mentalità vincente. Ho avuto la sfortuna di essere ai funerali di Paolo Rossi. Quel gruppo lì ha vinto perché era un gruppo vero, l’idea di squadra a distanza di quarant’anni si sente. Era un gruppo che ha creato qualcosa di speciale”.