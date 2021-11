Maldini: “Kessie? Rinnovo non all’ordine del giorno. Qui anche grazie a Calhanoglu”

Il dirigente rossonero ha parlato della questione dei rinnovi prima della partita con il Porto

«Tanti sottovalutano dove si trovano per qualche milione in più o in meno. Devi fare la scelta legata alla carriera, i soldi arriveranno col tempo. Devi pensarci a tante volte prima di lasciare il Milan». Seedorf parla così ad Amazon, prima di Milan-Porto, rispetto al mancato rinnovo di Kessie. E una domanda sull'argomento è stata fatta anche a Maldini.

E il dirigente ha risposto: «Ne stiamo parlando da tanto, ci sarà l'occasione di incontrarci per l'ennesima volta con il suo agente e decideremo in tutta serenità. Ma non è all'ordine del giorno: ora abbiamo due partite importanti. Capiamo il discorso dei soldi, ma non è questa la questione di Kessie. Siamo in Champions anche grazie a Donnarumma e Calhanoglu che hanno dimostrato grande professionalità fino alla fine».