Maldini: “Inter, mi aspetto una grande crescita. Scudetto? Il Milan lotterà con…”

Paolo Maldini, ex capitano e ora direttore dell’area tecnica del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Scudetto? Il Milan sta sognando e non vuole smettere di farlo. Soprattutto, non mollerà. Ai calciatori chiedo sempre di essere ambiziosi. Serve un obiettivo quasi utopistico per arrivare a quello possibile”.

Si aspettava le difficoltà iniziali di Inter e Juve?

“Dall’Inter mi aspetto una grade crescita, la Juve ha un allenatore giovane e logicamente bisogna assorbire metodi nuovi. Juve, Inter, ma anche Napoli lotteranno per lo scudetto, e noi non ci faremo da parte”.

Chi teme di più?

“Per me non c’è differenza. Penso al nostro percorso. Noi andiamo per la nostra strada. Questo è un club che ha abituato tutti ad alti e bassi. E’ un club che è andato due volte in B, a volte le risalite sono state improvvise e fragorose come i tonfi. E’ un club imperfetto, ma particolare. Ed è capace di riprendersi più in fretta del previsto”.