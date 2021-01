Milan, Maldini: “La Juve si gioca più di noi. Vada come vada noi saremo ancora in testa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara con la Juventus, Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato così in vista dello scontro diretto: “La Juventus si gioca più di noi, noi vada come vada stasera saremo ancora in testa alla classifica. Forse i giocatori pensano che in caso di vittoria la Juventus esca dalla corsa scudetto, ma non lo dicono. Si parla tanto di mercato, ma le richieste dei tifosi sono come se non fossimo in testa: ma bisogna dare merito ai ragazzi che ci sono. Faremo mercato solo se potremo migliorare la squadra, ma non è facile: proveremo a intervenire dove c’è qualche carenza”.