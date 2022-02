Maldini: “Kessie dà equilibrio e inserimenti. Ibrahimovic non sarà mai un peso”

Le parole del dirigente rossonero a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan, Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del dirigente rossonero: "Abbiamo avuto un calo fisico da parte di qualcuno, Rebic assente due mesi, quindi ogni giocatore ha delle caratteristiche diverse. Kessie dà equilibrio, inserimento, dà anche qualche gol. Ormai credo che un allenatore faccia la formazione iniziale pensando anche a come determinare poi con i cambi. Molte volte quando metti quelli che possono cambiare la partita subito, poi ti ritrovi senza soluzioni strada facendo. Ibrahimovic? Con Zlatan c'è un discorso aperto, lui è una persona molto indipendente. Se lui non si sentirà in grado di andare avanti, sarà il primo a dire smetto. C'è un rapporto molto bello con lui, Zlatan non sarà mai un peso".