Milan, Maldini: “Gara che può valere tanto anche per il campionato. Serve serenità”

La sfida senza tempo tra Inter e Milan vive un altro capitolo spettacolare con la semifinale di ritorno di Coppa Italia

"Partita da affrontare con serenità, con valori molto simili tra le due squadre, come dimostrano le partite precedenti. La squadra più serena e in forma andrà in finale. Non abbiamo problema di gol, serve sempre equilibrio in campo. La cessione del club? La notizia ha colto la curiosità della squadra, ma abbiamo troppe cose a cui pensare. Dobbiamo pensare solo a quello, perché la differenza tra vincere e non vincere è enorme. E' una gara che a livello mentale potrebbe contare tanto anche per il campionato".