Maldini: “Una vittoria stasera per tenere lontane le quinte e continuare rincorsa all’Inter”

Il dirigente del Milan ha parlato a Sky Sport della sfida di questa sera col Napoli e della corsa scudetto

"Credo che la nostra recente storia ci deve far capire che il Milan ha tante facce ma deve sempre avere lo spirito dimostrato quasi sempre nel 2020-21. Con una vittoria si otterrebbe di avere le quinte a 10 punti e naturalmente non mollare nella rincorsa all'Inter. Zlatan partecipa ad allenamenti, riunione anche fuori dal campo. Importante anche quello che ha costruito fuori dal campo. Società che ha lavorato in una certa maniera, allenatore che si è allineato, giocatori che hanno dimostrato il loro talento. Questa continuità si ha solo se si va tutti dalla stessa parte. Rinnovo Kessie? Ci siamo già mossi per lui, per Calabria e gli altri. Non abbiamo raggiunto nemmeno uno di questi obiettivi, ma andiamo avanti. Gattuso è un allenatore in continua evoluzione, per rimanere al passo devi essere aperto mentalmente anche se da giocatore hai avuto grandi vittorie con un altro metodo".