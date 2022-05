Maldini: “Scudetto perso dall’Inter? Opinioni. Le avversarie si rinforzeranno”

L'ex capitano del Milan e oggi direttore dell'area tecnica rossonera è tornato sulla conquista del campionato

Paolo Maldini, ex capitano del Milan e oggi direttore dell'area tecnica rossonera, nel corso dell'Intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport è tornato sulla conquista del campionato: "Scudetto perso dall'Inter? Sono opinioni. Dico che abbiamo fatto 86 punti. E solo una volta nella storia dei campionati a tre punti il Milan era riuscito a fare di più. E vorrei aggiungere che l'entusiasmo che abbiamo registrato nei tifosi era dovuto anche al gioco che la squadra ha espresso e al coraggio che abbiamo dimostrato. Anche nelle scelte di mercato. Questo inverno avevamo Kjaer fuori per infortunio e Tomori che si è lesionato il menisco. Non c'era budget. Potevamo prendere un giocatore in prestito per tappare il buco. Invece abbiamo dato fiducia ai nostri giovani. Perché sappiamo che ci possono garantire tanto".