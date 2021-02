Milan, Maldini: “Stankovic sempre stato avversario leale. Il figlio è un ottimo prospetto”

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, ha parlato prima della sfida di Europa League tra Stella Rossa Belgrado e Milan

SCONFITTA MERITATA - "Domenica contro lo Spezia abbiamo giocato veramente male, meritando la sconfitta. Ma il Milan ha già svoltato tempo fa. La squadra di quest'anno è completamente diversa da quella della passata stagione, e tutto quello che abbiamo fatto finora non deve essere rovinato da una partita comunque giocata male. Dal punto di vista psicologico penso stiamo bene. Prima dello Spezia ho visto allenamenti ad altissima intensità. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, non ci siamo mai pianti addosso per il calendario e questa è stata la nostra forza. Nelle difficoltà siamo sempre venuti fuori e mi aspetto tanto dai giocatori.

STANKOVIC - "Stankovic? Mi fa piacere vederlo, è sempre stato un avversario fortissimo, leale. E' simpatico, ci siamo incontrati anche in vacanza con le famiglie. Ho visto giocare il figlio (Filip, ndr), è sicuramente un ottimo prospetto. Sono molto felice per questa sua avventura e per come sta andando".