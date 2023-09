Inter, “maledetta sosta”: in 17 lasceranno Appiano. E i sudamericani torneranno il 13 settembre

"L’Inter arriva alla sosta col morale a mille, una condizione già bella convincente e un gioco scintillante. Mai come stavolta, la sosta arriva nel momento sbagliato. Inzaghi sarà incollato davanti alla tv e al telefono, in attesa di chiamate rassicuranti dai suoi ragazzi. Come sempre in questi casi. Ma sono i precedenti a non lasciar dormire sogni tranquilli a Simone. E non si tratta soltanto della possibilità di un infortunio, ma è il rientro tardivo alla base che mette sempre in tensione il tecnico nerazzurro. Che avrà appena due allenamenti per preparare il derby con tutta la squadra a disposizione e dovrà fare i conti pure col viaggio lungo e il jet lag dei sudamericani. Lautaro, Sanchez e Cuadrado giocheranno l’ultima partita per le qualificazioni al Mondiale 2026 nella notte italiana tra il 12 e il 13 e Inzaghi conta di averli ad Appiano per l’allenamento del 14. Insomma, tutto di corsa, ma almeno l’entusiasmo per il derby aiuterà sicuramente a metabolizzare velocemente la stanchezza".