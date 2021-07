Malore Eriksen, Braithwaite: “Uno dei momenti più orribili della mia vita. Quando…”

L'attaccante del Barcellona ritorna su quei terribili attimi vissuti nel corso di Danimarca-Finlandia quando il nerazzurro è stato colpito da un malore

A distanza di un mese e mezzo dal malore che ha colpito Christian Eriksen nel corso di Danimarca-Finlandia, Martin Braithwaite è tornato sull'accaduto. L'attaccante del Barcellona racconta quei momenti drammatici: "C'è un momento in cui lo guardo... e se n'era andato. Quando guardi un corpo e puoi vedere che la persona è morta, allora non hai dubbi. Lo sai subito. Questo è quello che ho visto. Ho vissuto uno dei momenti più orribili della mia vita".

"Quando l'ho visto, ho iniziato a pregare. Ho sentito che era l'unica cosa che potessi fare in quel momento. Rivolgermi a Dio. Avevamo tutti i medici al lavoro e quell'immagine non volevo che nessuno la vedesse. Quello che avrebbe dovuto essere il più grande evento sportivo della storia danese è finito per essere un incubo. Quello che è successo quella notte ha scioccato molte persone".