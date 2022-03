Maltagliati: “Bremer? Sarà uomo mercato, sarebbe il massimo lo prendesse il Milan”

Le parole dell'ex calciatore: "Uno così spicca in ogni situazione, sia in ottica campionato sia in ottica Champions League"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Roberto Maltagliati, ex calciatore, ha parlato così del Milan e della corsa scudetto: “Sinceramente ho sempre pensato che potesse giocarsi il primo posto perché il lavoro di Pioli si è rivelato ottimo. Con le grandi sbaglia pochissimo e adesso come adesso va considerata la favorita e non solo per la classifica”.

Da ex Torino, uno come Bremer sarebbe un innesto da Milan?

“Ho giocato tantissime partite con il Torino ma sono anche un tifoso del Milan. Bremer sarà l’uomo mercato della prossima stagione, sarebbe il massimo qualora i rossoneri dovessero prenderlo. Uno così spicca in ogni situazione, sia in ottica campionato sia in ottica Champions League. Ha mezzi da gran giocatore”.