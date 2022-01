Mammana e il tentativo di suicidio: “Avevo perso i miei genitori. Un uomo mi ha…”

A Radio La Red, il difensore ha raccontato del suo tentativo di suicidio dopo aver perso entrambi i genitori

Emanuel Mammana , difensore centrale argentino del Sochi, ha raccontato a Radio La Red del suo tentativo di suicidio in un momento della sua vita in cui era difficile per lui superare la perdita dei suoi genitori.

"Tutti quelli a cui è capitato di perdere i propri genitori sanno quanto sia dura. Avevo voglia di suicidarmi, stavo per fare qualcosa di folle. Una persona mi ha salvato la vita. Dopo l'allenamento sono andato a prendere il treno, ho visto che stava arrivando e siccome non avevo più niente stavo per buttarmi", ha raccontato Mammana.

Ma una persona lo ha afferrato e salvato per un soffio: "Mi ha afferrato per il collo della camicia, quella persona mi ha salvato, non so chi sia ma lo ringrazio dal profondo del mio cuore. Oggi ho la mia famiglia e i miei figli. I miei genitori non avrebbero voluto che mi togliessi la vita". Il difensore in questi giorni tornerà nel River Plate, in passato era stato accostato anche all'Inter.