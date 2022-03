Manaj: “Inter, non ero ancora pronto. Sento spesso questi due nerazzurri”

Rey Manaj, attaccate dello Spezia in passato anche all’Inter, ha parlato così tra passato, presente e futuro

Rey Manaj, attaccate dello Spezia in passato anche all’Inter, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: «Mancini è stato un punto di riferimento per me. Mi ha sempre fatto allenare per la prima squadra. Ricordo l’esordio contro l’Atalanta e il gol di Jovetic poco dopo il mio ingresso. Ma la svolta fu incontrare Gigi Simoni alla Cremonese: stavo per cambiare club, mi disse di restare perché anche se avevo solo 16 anni avrei giocato in prima squadra. E grazie a quell’esperienza andai poi all’Inter: un sogno per me che avevo sempre tifato per i nerazzurri e mi ero goduto il triplete del 2010. Probabilmente quando arrivai all’Inter non ero ancora pronto a livello fisico e mentale. Ho ancora tanti amici lì, sento spesso Perisic e Brozovic».