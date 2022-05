Manaj: “Sarebbe un sogno tornare all’Inter. Mancini una volta mi cacciò dal campo perché…”

Rey Manaj, ex calciatore dell'Inter e fra gli artefici della salvezza dello Spezia, ha ricordato il suo periodo in nerazzurro

Intervistato da calciomercato.com, Rey Manaj, ex calciatore dell'Inter e fra gli artefici della salvezza dello Spezia, ha ricordato il suo periodo in nerazzurro, dichiarando:

23 agosto 2015 debutto in Serie A in Inter-Atalanta.

"Verso la fine del campionato eravamo tutti rilassati e poco concentrati, un giorno mi ha mandato negli spogliatoi perché non mi stavo allenando bene. Lì per lì ero molto arrabbiato, poi ho capito che l'aveva fatto per il mio bene e ho imparato la lezione".

"Direi di no, perché quando arrivi in una big a 17 anni è difficile conquistarsi spazio. Forse sono stato io a non soddisfare le loro aspettative, ma personalmente non sono rimasto deluso".