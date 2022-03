Manaj: “Gruppo unito, ci abbiamo sempre creduto tutti. Felice per il gol”

Rey Manaj, attaccante dello Spezia ex Inter, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari

Rey Manaj, attaccante dello Spezia ex Inter, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari: “La partita non valeva solo 3 punti, contro una diretta avversaria vale di più. La squadra è stata brava, io sono entrato e ho segnato, l’importante sono questi 3 punti. Il gruppo è unito, ci abbiamo sempre creduto tutti. Noi dobbiamo essere grati ai tifosi che abbiamo, ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine e noi saremo sempre in campo a dare il 100% per loro. Eravamo contenti e abbiamo mostrato la mia maglia per quello. Noi guardiamo a noi stessi e non agli altri”.