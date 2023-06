Manchester City-Inter, in oltre 50 mila a San Siro: il piano in caso di vittoria

Le ultime novità sulla sfida di Istanbul trasmessa a San Siro e sul possibile piano in caso di vittoria dell'Inter

Saranno circa 50 mila gli interisti a San Siro per sostenere a distanza questa sera gli uomini di Simone Inzaghi nella sfida tra il Manchester City e proprio l’Inter.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo i 46,2 mila biglietti brucia, sono stati venduti anche altri biglietti, messi in vendita successivamente per effetto di una rimodulazione della capienza consentita sul prato.