Manchester City-Inter: dove vederla live in tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Inter verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

La gara verrà trasmessa anche su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.