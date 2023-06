City, Haaland si prepara per la finale: “Sarà speciale, l’ho sempre sognata”

Le dichiarazioni dell'attaccante norvegese del Manchester City in occasione del Media Day verso la finale

Il titolo di capocannoniere di Champions già in tasca insieme alla Premier e alla FA Cup. Nella sua stagione d’esordio nemmeno un sognatore come Erling Braut Haaland aveva pronosticato la finale di Champions League.

“Sarà speciale - ha detto ieri durante il Media Day del Manchester City - Ho sempre sognato di giocare la finale di Champions, sarà un vero onore per me. Questo, però, non è il traguardo, abbiamo anche un lavoro da fare”.