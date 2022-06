Manchester City, UFFICIALE: Haaland ha firmato, contratto fino al 30 giugno 2027

Classe 2000, unanimamente riconosciuto come uno dei migliori bomber del mondo, approda nella squadra dove già giocò suo padre. Queste le sue prime parole da Citizens: "Questo è un giorno orgoglioso per me e la mia famiglia. Ho sempre guardato il City e mi è piaciuto farlo nelle ultime stagioni. Non puoi fare a meno di ammirare il loro stile di gioco, è emozionante e creano molte occasioni, il che è perfetto per un giocatore come me. Ci sono così tanti giocatori di livello mondiale in questa rosa e Pep è uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, quindi credo di essere nel posto giusto per realizzare le mie ambizioni. Voglio segnare gol, vincere trofei e migliorare come calciatore e sono fiducioso di poterlo fare qui. Questa è un grande passo per me e non vedo l'ora di iniziare la pre-stagione".