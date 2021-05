United sconfitto dal Leicester, Manchester City è campione d’Inghilterra

La sconfitta del Manchester United contro il Leicester permette al Manchester City di festeggiare la vittoria della Premier League 2020-202

La sconfitta del Manchester United contro il Leicester permette al Manchester City di festeggiare la vittoria della Premier League 2020-2021. I Red Devils, infatti, cadono in casa ad Old Trafford contro le Foxes per via del gol di Soyuncu al 66', che ha rotto l'equilibrio derivato dal gol iniziale ospite di Thomas al 10' e dall'immediato pareggio di Greenwood al 15'. Con la sconfitta odierna, lo United è secondo a 70 punti, a -10 dal Manchester City, distacco incolmabile a tre partite dalla fine. Il Leicester è terzo ed è ad un passo dal ritorno in Champions League.