Italia-Austria, Mancini: “Cambi fondamentali ma tutti hanno dato il massimo”

Le parole del ct della Nazionale italiana alla fine della gara che qualifica gli Azzurri ai quarti degli Europei

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato della vittoria dell'Italia sull'Austria ai tempi supplementari. «Sapevo sarebbe stato difficile e avevo messo in conto la sofferenza perché la nostra rivale è la tipica squadra che ti fa giocare male. Siamo riusciti a sbloccarla. Abbiamo fatto un buon primo tempo. Siamo calati nel secondo tempo. I cambi sono stati fondamentali e sono entrati subito in partita. Tutti hanno dato il massimo. Sono una squadra difficile di affrontare», ha spiegato. «Loro pressano, normale. Ma nel primo tempo abbiamo dominato, dovevamo essere più precisi sull'ultimo passaggio. Cosa mi porto avanti? Mi porto il fatto che i ragazzi abbiano voluto assolutamente vincere la gara in un momento di difficoltà. Erano stanchi alla fine dei novanta minuti. Poi il gol ci ha dato forza».