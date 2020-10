Mancini: “Balotelli sarebbe stato molto utile all’Italia. Dispiace, spero accada qualcosa”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è stato il primo ospite di SportLab, convegno dell’anno promosso da Tuttosport e Stadio in occasione dei 75 anni delle due testate. Questo il suo pensiero a proposito di Mario Balotelli: “Mi dispiace moltissimo per lui. Ancora oggi, a 30 anni, sarebbe nel pieno della maturità calcistica. Mi dispiace non trovi squadra e che non abbia fatto bene negli ultimi anni. Con le sue qualità sarebbe stato molto utile alla Nazionale. Gli voglio bene e spero sempre possa accadere qualcosa”.