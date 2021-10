Nations League, Italia-Belgio inutile? Mancini: “No, è partita fondamentale perché…”

Iil ct della nazionale Roberto Mancini, intervenuto al Festival dello sport di Trento, ha parlato della gara col Belgio

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - "Domenica per noi è fondamentale perché dobbiamo rimanere nelle prime sette del ranking per i sorteggi dei mondiali, questo è importante". Così il ct della nazionale Roberto Mancini, intervenuto al Festival dello sport di Trento. Sugli innesti di giovani giocatori nel gruppo azzurro, come Lorenzo Lucca del Pisa, Mancini ha detto: "Tante volte avremo voluto chiamare giocatori molto più giovani però sappiamo che c'è anche l'under 21 che deve qualificarsi nel proprio girone quindi a volte a malincuore lasciamo dei giocatori giovani. Certo solo portarli, inserirli nel gruppo, è far conoscere i giocatori con più esperienza non può che far migliorare ma questo a volte non è possibile con partite che si accavallano come in questi giorni. Vedremo ma ci sarà occasione sicuro".